Nordlichter 2018: NDR sucht romantische Miniserien

"It's all about love" - unter diesem Motto gehen NDR Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und Nordmedia auf Stoffsuche für die gemeinsame Nachwuchsreihe "Nordlichter" zum Jahr 2018. Neu ist dabei nicht nur das Genre Liebesgeschichte, auch der aktuelle Serienboom findet Berücksichtigung, denn erstmals liegt der Fokus neben abendfüllenden Spielfilmen auch auf Miniserien. Als Format hat der NDR 4 x 45 Minuten festgelegt. Im Rahmen des seit 2014 bestehenden Förderprogramms können norddeutsche Nachwuchsautoren, -regisseure und -produzenten bis zum 15. April Exposés, Treatments oder Drehbücher einreichen.In den ersten beiden Nordlichter-Runden lag das Augenmerk auf Komödienstoffen. In diesem Jahr werden drei Myteryfilme realisiert.

