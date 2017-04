Noch mehr Bewegung im Dürener Lumen

Zum Start von "Fast & Furious 8" am 12. April sind im Lumen in Düren zehn weitere D-Box Motion-Seats installiert worden. Dafür wurde ein mittlerer fünfstelliger Betrag investiert. Geschäftsführer Lutz Nennmann ist sich aber sicher, dass sich diese Investition lohnen wird: "Die D-Box-Sitze sind High-Tech und das hat seinen Preis. Die Kapazitätsaufstockung um zehn Sessel hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Aber die Auslastung im Lumen ist halt großartig. Wir sind nach der Wiedereröffnung 2013 direkt als eines der Top-5-Kinos in Europa gestartet, was die D-Box-Auslastung angeht." Benjamin Riedel , Assistent der Geschäftsführung, kann dies nur bestätigen: "Die D-Box Motion-Seats erfreuen sich bei unserem Publikum sehr großer Beliebtheit. Aufgrund der hohen Nachfrage, besonders zu Blockbuster-Highlights wie 'Stars Wars', 'Fast & Furious' oder 'Transformers' haben wir im größten Saal zusätzliche D-Box Motion- Seats eingebaut. Damit steigt die Anzahl der Sitze auf 43."

Quelle: Blickpunkt:Film

