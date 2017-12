Nico Hofmann: "Wir befinden uns in einer Zeitenwende"

Großansicht UFA-CEO Nico Hofmann (Bild: UFA) UFA-CEO Nico Hofmann (Bild: UFA)

Großansicht Nico Hofmann und "Deutschland 86"-Creator Anna Levine Winger auf dem Podium in Baden-Baden (Bild: Barbara Dietl) Nico Hofmann und "Deutschland 86"-Creator Anna Levine Winger auf dem Podium in Baden-Baden (Bild: Barbara Dietl)

Das Festival hat für mich eine Riesenbedeutung. Ich habe ja lange in Baden-Baden gelebt und als Regisseur beim Südwestfunk angefangen. Zu Zeiten Peter Schulze-Rohrs oder Heinrich Breloers herrschte dort eine hoch-intellektuelle, kluge Debattenkultur. Es war Kaderschmiede und wichtigster Austauschort für die ganze Branche.Ja. Ich habe sogar einmal als Regisseur gewonnen, 1995 mit "Der große Abgang" . Ich war sehr oft hier. Auch zweimal in der Jury. Die Debatten hatten es immer in sich, weil man Kollegen gegenüber ehrlich sein muss. Man sitzt Redakteuren, also potentiellen Auftraggebern, gegenüber und macht sich nicht unbedingt beliebt, wenn man Kritik äußert. Aber dieses Festival stand für eine große Diskussionskultur, die weitergeführt werden muss, gerade weil die Situation auf dem Fernsehmarkt immer komplexer wird.Das habe ich vielfach erlebt. Da könnte ich jetzt einige unserer Produktionen nennen, die hier vernichtet wurden. Aber das muss man aushalten.Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil wir in Deutschland eine so starke Tradition bei den 90-Minütern haben. Es geht eher darum, den 90-Minüter wieder mit Leben zu füllen. Das hat mit Radikalität zu tun, damit, dass viele Köche den Brei verderben können, den ewigen Diskussionen, weil die Sendeplätze so schwierig geworden sind. Die relevanten Themen wandern in den Krimi. Da setzt der "Tatort", der sich in den letzten zehn Jahren runderneuert hat, den Maßstab. Aber der klassische 90-Minüter muss das auch leisten. Wissen Sie, was ich bei der Podiumsdiskussion gerade so interessant fand?Als Marvin Kren sagte, dass er Student von Stefan Krohmer war. Diese Verbindung finde ich hochinteressant. Marvin Kren ist für mich einer der spannendsten aktuellen Regisseure, mit "4 Blocks" hat er eine Benchmark gesetzt. Stefan Krohmer hat das in seiner Generation auch getan. Er war bei mir Student im zweiten Jahr in Ludwigsburg an der Filmakademie und der Grund, weshalb ich aufgehört habe, als Regisseur zu arbeiten und zur Produktion gewechselt bin. Sein Debütfilm war so gut, dass ich nicht mehr wusste, was ich in diesem Feld als Regisseur noch verändern soll.Momentan befinden wir uns außerdem in einer kompletten Zeitenwende. Das hat auch mit einer neuen Generation zu tun, der Regisseure wie Kren oder Rafael Parente angehören, und mit dem unglaublichen Produktionsangebot, das derzeit besteht. Durch die weltweite Digitalisierung leben wir in einer völlig veränderten Medienlandschaft. Uns bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als in allen Bereichen eine klare Haltung zu definieren. Das gilt für den 90-Minüter genauso wie für die deutschen und natürlich auch für die internationalen Serien, die wir drehen. Wir sind alle aufgefordert, international mitzuhalten. Dabei spielt die Definition des 90-Minüters und dieses Festivals für mich eine zentrale Rolle. Es muss Schmelztiegel für die gesamte Branche bleiben und selbstkritisch über die Zukunft des Fernsehens diskutieren.Da hat er total recht. Der 90er ist im Vergleich zur Serie in vielen Bereichen ängstlich zurückgeblieben. Christian Schwochow steht auch für besondere Filme. "Bornholmer Straße" z.B. hatte eine sehr radikale Form. Jana Brandt und ich wollten damals diesen tragikomischen überhöhten Tonfall. Trotzdem sahen den Film über sieben Millionen Zuschauer, das war ein Riesengeschenk.Dazu muss ich ganz arrogant sagen, dass mich formalistische Ansagen in meinem ganzen Leben noch nicht interessiert haben. Solche Ansagen sind Unfug. Wir leben in einer Gesellschaft, die komplett neugierig neue Formen entdeckt. Da spielt gerade der "Tatort" eine wichtige Rolle. Der RAF-"Tatort" von Dominik Graf hat erst kürzlich eine Benchmark gesetzt. Das hätte auch ein grandioses Einzelspiel sein können. Mit Formelfernsehen hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich bin definitiv nicht der Meinung, dass der Mittwochabend im Ersten dafür gut sein soll, dasselbe Publikum zu beglücken wie das am Dienstagabend. Der 90-Minüter ist aufgerufen, sich in puncto Radikalität und Neudefinition der Konkurrenz von "Tatort" und Serie zu stellen. Sonst geht er unter.Wir produzieren weiterhin 90-Minüter, wenn auch weniger. Einzelstücke sind zudem extrem hilfreich, wenn es darum geht, Talente auszuprobieren. Ein gutes Beispiel ist unser Coming-out-Film "Aus der Haut" , bei dem Stefan Schalle % gleich nach seinem Abschluss an der Filmakademie Regie geführt hat - übrigens auch mit Jana Brandt und dem MDR . Es ist eher selten, dass ein Sender jemandem, der von der Hochschule kommt, gleich eine Serie anbietet. Liane Jessen ist da eine Ausnahme, wenn man etwa an den legendären "Tatort" von Florian Schwarz denkt. Grundsätzlich kann man also sagen, dass 90-Minüter weiterhin eine wichtige Rolle spielen, immer abhängig vom Stoffangebot. Aber der ganze Sendeplatzbereich verschiebt sich stärker in Richtung Serie. Bei RTL kann man das bereits beobachten.Die stellt sich insofern, weil genauso viele Leute an einem 90-Minüter beteiligt sind wie an einer Serie und die Entwicklungszeiten auch hier mindestens eineinhalb Jahre betragen. Zu Teamworx-Zeiten hatten wir bestimmt fünf bis sechs Produzenten, die nur 90-Minüter produzierten und deshalb im seriellen Bereich nicht voran gekommen sind. Das hat sich definitiv geändert.Deutschland ist einfach sehr atypisch geprägt durch 90-Minüter, durch Mehrteiler und durch Publikumserfolge wie "Das Traumschiff" oder "In aller Freundschaft" . Jetzt kommt aber eine neue Generation von Machern und jüngeren Zuschauern. Der Markt fragmentiert immer mehr und wir gehen durch eine neue Entwicklung. Wir produzieren unsere Filme nicht mehr wie noch vor 20 Jahren. Es geht vielmehr darum eine ganz klare Trennschärfe zu finden, für welchen Sendeplatz produziert wird, ob für den Vor- oder Hauptabend der verschiedenen Sender, ob für ZDFneo oder für Plattformen wie Netflix, Sky oder Amazon. Da rutscht noch viel zu viel durcheinander, auch in den Debatten über Programme. Wir erleben gerade die Verschiebung einer Diskussion in einem sehr tradierten, konservativen Fernsehland, das jetzt lernt anders fernzusehen. Diese Zeitenwende ist nicht mehr aufzuhalten. Wir werden noch einige Jahre brauchen, um uns dabei zurechtzufinden. Aber generell weiß jeder, dass es mit Business as usual nicht mehr weitergeht. Dass da noch eine Unsicherheit besteht, ist auch verständlich.Das Gespräch führte Frank Heine

Quelle: Blickpunkt:Film

