Nick Cassavetes verbringt "Honeymoon with Harry"

Großansicht Nick Cassavetes (Bild: Kurt Krieger) Nick Cassavetes (Bild: Kurt Krieger)

Seit mehr als einem Jahrzehnt plant New Line Cinema schon die Verfilmung von Bart Bakers Roman "Honeymoon with Harry" . Mit der Verpflichtung von Regisseur Nick Cassavetes , zuletzt im Frühsommer 2014 mit "Die Schadenfreundinnen" in den deutschen Kinos vertreten, kommt nun wieder neuer Schwung in das Projekt. Das berichtet die US-Internetplattform "The Tracking Board".Baker erzählt in seinem Roman die Geschichte eines Frauenhelden, der sich eines Tages in eine Frau verliebt, deren Vater aber gegen die Beziehung ist. Dennoch wollen die beiden heiraten. Doch kurz vor der Hochzeit kommt die Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Daraufhin beschließen die beiden Männer, die geplanten Flitterwochen zusammen zu verbringen, um ihr Verhältnis ins Reine zu bringen.Das Drehbuch schreibt Dan Fogelman , als Produzenten sind Mike Karz und Josie Rosen an Bord. Darsteller und Drehstart stehen aktuell noch nicht fest.

Quelle: Blickpunkt:Film

