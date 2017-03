NFP dreht "Luther"-Dokudrama

Bis Ende März wird in der Umgebung von Prag unter der Regie von Christian Twente das ZDF-Dokudrama "10 Tage im April - Luther in Worms" (AT) gedreht. Der Fokus liegt auf dem Prozess gegen Luther im Rahmen des Reichstags in Worms im April 1521, in dessen Verlauf er vor Kaiser und Reich seine Ansichten gegen klerikale Anmaßung widerrufen sollte. Luther blieb bekanntlich standhaft, über ihn wurde die Reichsacht verhängt. Beim ZDF ist von einem "Schlüsselmoment deutscher Geschichte" die Rede.Martin Luther wird von Roman Knizka gespielt. In weiteren Rollen wirken Bernd Stegemann Tristan Seith und Hannes Wegener . Das Drehbuch schrieb Friedrich Klütsch Die NFP produziert den Film im Auftrag des ZDF. Produzenten sind Clemens Schaeffer und Alexander Thies . Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Stefan Brauburger und Reinold Hartmann. Die Ausstrahlung ist noch für diesen Herbst angedacht.

Quelle: Blickpunkt:Film

