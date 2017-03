Neues Festival für TV-Serien

Fleur Pellerin, von August 2014 bis Anfang 2016 Ministerin für Kultur und Kommunikation in Frankreich, ist zur Präsidentin des neuen International Cannes Festival of Series ernannt worden. Das gab Cannes' Bürgermeister David Lisnard, der das Festival initiiert hatte, jetzt bekannt. Veranstaltet wird es zusammen mit dem Mip-TV und Mipcom-Organisator Reed Midem sowie der Pay-TV-Gruppe Canal Plus. Erstmals wird das International Festival of Series im April 2018 parallel zur Mip-TV stattfinden."Es gibt keine führenden internationalen Festivals über TV-Serien, auch wenn diese Form der Produktion unter den TV-Produktionen sehr wichtig geworden ist. Als Kulturministerin wollte ich, dass Frankreich die Gelegenheit ergreift und in diesem Bereich tätig wird. Der Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, hat an dieser Idee schon seit vielen Jahren gearbeitet. Das großartige Projekt, das er heute präsentiert, ist deshalb das Ergebnis einer tiefergehenden Betrachtung sowohl der künstlerischen als auch der logistischen Seite", erklärte Pellerin bei ihrer Ernennung im Rathaus von Cannes. Sie betonte gleichzeitig, dass sie mit Leidenschaft die Ziele des Festivals verfolgen werde, damit es einen Platz im internationalen Festivalkalender bekomme.

Quelle: Blickpunkt:Film

