Neuerungen bei der Filmkunstmesse

Ab sofort läuft die Anmeldefrist für die diesjährige Filmkunstmesse Leipzig . Der Anmeldezeitraum für Filme endet dabei bereits am 30. Juni. Verleiher, die nicht bereits im Vorjahr einen Film in Leipzig gezeigt haben, müssen sich zunächst registrieren, für alle anderen ist der Login des Vorjahres weiterhin gültig. Pro Verleih ist die Anmeldung von bis zu drei Filmen möglich. Die Filmanmeldung wurde dabei um Fragen zum marketing erweitert, damit Verleiher interessierte Kinobetreiber bereits im Vorfeld noch besser informieren können. Für Fachbesucher unter 30 Jahren wird übrigens auch in diesem Jahr eine ermäßigte Gebühr angeboten.Die bereits 17. Auflage des zentralen Treffs der deutschen Arthouse-Branche findet in diesem Jahr vom 25. bis 29. September statt. Erwartet werden erneut über 1000 Fachbesucher aus den Reihen der Kinobetreiber, Verleiher, Förderer, Dienstleister und Filmschaffenden. Zudem geht die AG Kino-Gilde davon aus, wieder um die 70 aktuelle Filme im Programm zu haben. Das Filmprogramm soll im August finalisiert und dann online gestellt werden. Begleitet werden die Screenings natürlich erneut von diversen Seminaren und Workshops, die zum Austausch über aktuelle Branchenthemen einladen.Hinsichtlich der Rahmenveranstaltungen gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen: So wird die Filmkunstmesse bereits am Montag Abend offiziell im Rahmen eines "Get together" im Café Chocolate direkt hinter den Passage Kinos eröffnet. Das Café steht allen Fachbesuchern ab 18 Uhr exklusiv offen. Nach einem Eröffnungsfilm wird dort zu einem Begrüßungsdrink und kleinen Snacks geladen.Die Kinoprogrammpreisverleihung der MDM und der zentrale Empfang der Filmkunstmesse, die bislang den offiziellen Auftakt bildeten, rücken vom Messe-Dienstag auf den Mitwoch und finden im Grassi Museum statt. An gewohnter Örtlichkeit (dem Ring-Café) aber dafür bereits am Dienstag wird dann zur Verleiherparty geladen. Den krönenden Abschluss der Filmkunstmesse bildet wie gewohnt die Verleihung der Gilde-Filmpreise mit anschließender Party. Der Ort wurde indes noch nicht bekannt gegeben.Die Seminare und Workshops beginnen in diesem Jahr zwar auch am Dienstag, allerdings bereits zu einem früheren Zeitpunkt und in größerer Breite. Hintergrund dieser Maßnahme ist es, (noch) mehr Zeit für Filme und Themen zu schaffen.Die AG Kino-Gilde verweist darauf, dass Leipzig als Messe- und Kongresstadt immer beliebter wird und rät dazu, sich frühzeitig um Übernachtungsmöglichkeiten zu kümmern. Neues Partnerhotel ist das Artotel ANA Symphonie direkt neben der Passage, in dem erstmals auch der Film-Messe-Counter platziert wird. Letzte Abrufkontingente für dieses und weitere Hotels sind auf www.filmkunstmesse.de gelistet.

