Neuer Vereinsvorstand bei Biberacher Filmfestspielen

Großansicht Der frisch gewählte Vorstand des Trägervereins der Biberacher Filmfestspiele (v.l.n.r.): Christian Kaufmann, Adrian Kutter, Tobias Meinhold, Daniela Hildebrandt und Reinhard Brockof. NIcht im Bild: OB Norbert Zeidler und Klaus Buchmann (Bild: Christoph Schneider) Der frisch gewählte Vorstand des Trägervereins der Biberacher Filmfestspiele (v.l.n.r.): Christian Kaufmann, Adrian Kutter, Tobias Meinhold, Daniela Hildebrandt und Reinhard Brockof. NIcht im Bild: OB Norbert Zeidler und Klaus Buchmann (Bild: Christoph Schneider)

Tobias Meinhold ist neuer 1. Vorsitzender des Trägervereins der Biberacher Filmfestspiele . Einer Pressemitteilung zufolge wurde er bei der Mitgliederversammlung des Vereins ebenso einstimmig gewählt wie die übrigen Vorstandsmitglieder. So wurde Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler als 2. Vorsitzender, Festivalgründer Adrian Kutter als Intendant, Schatzmeister Christian Kaufmann und Schriftführer Reinhard Brockof in ihren Ämtern bestätigt. Neues Mitglied im Vorstand ist die für Marketing und Presse zuständige Daniela Hildebrandt. Wie bisher wird der Leiter des Biberacher Kulturamts, Klaus Buchmann, als Vertreter von OB Norbert Zeidler im Vereinsvorstand fungieren.Die erste Vorstandssitzung ist in der kommenden Woche eingeplant. Im Zentrum der Arbeit des Gremiums sollen neben der von 1. bis 5. November stattfindenden 39. Ausgabe der Biberacher Filmfestspiele deren künftige Ausrichtung stehen.

Quelle: Blickpunkt:Film

