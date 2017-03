Neuer Theaterleiter für CineStar Wolfenbüttel

Timo Degendorfer ist neuer Theaterleiter des CineStar Wolfenbüttel . Der 35-Jährige arbeitete schon während seines Studiums der Anglistik und Amerikanistik als Projektionist im CineStar Metropolis in Frankfurt. Seitdem fungierte er in mehreren Kinos, vornehmlich der CineStar-Gruppe , als stellvertretender und kommissarischer Theaterleiter.Zu seiner künftigen Arbeit im CineStar Wolfenbüttel erklärt Degendorfer: "Ich durfte bereits mehrere sehr unterschiedliche Kinos - vor allem was Größe und Teamstärke anbelangt - kennenlernen und möchte das Beste aus meinen vielfältigen Erfahrungen für den Standort Wolfenbüttel einbringen. Dabei liegen mir die Programmgestaltung und die Film-Sonderreihen besonders am Herzen. Wir bauen derzeit das lokale Netzwerk weiter aus und ich sehe hier großes Potenzial insbesondere für das Familien- und Kinderkino."CineStar-Geschäftsführer Stephan Lehmann freut sich darüber, die Theaterleitung in Wolfenbüttel "an einen langjährigen, sehr versierten Mitarbeiter" übergeben zu können: "Timo Degendorfer ist ein leidenschaftlicher Cineast und mit den Abläufen eines Multiplexes bestens vertraut. Durch seine umfassende Erfahrung in der Branche sind wir sicher, dass er an dem für uns so wichtigen Standort Wolfenbüttel neue Akzente setzen wird."

Quelle: Blickpunkt:Film

