Neuer Tarifvertrag für CineStar-Mitarbeiter

Großansicht Stephan Lehmann, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe Stephan Lehmann, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe

Durchbruch in den Tarifverhandlungen zwischen der CineStar-Gruppe und der Gewerkschaft ver.di. In der gestrigen vierten Verhandlungsrunde einigten sich die Vertreter beider Parteien auf einen neuen Entgelttarifvertrag für die rund 3.000 CineStar-Mitarbeiter.CineStar-Geschäftsführer Stephan Lehmann ist mit dem Vertragsabschluss zufrieden: ""Mit der vorliegenden Vereinbarung ist es uns gelungen, eine erhebliche Steigerung der Entgelte mit in der Spitze bis zu 8,61 Prozent innerhalb von zwei Jahren zu realisieren. "Damit wurde für unsere Häuser ein Gesamtpaket mit deutlichen Gehaltserhöhungen geschnürt. Gleichzeitig konnte der Tarifkommission aber auch vermittelt werden, dass es zwingend notwendig ist, die Unterschiedlichkeit unserer Häuser im Hinblick auf Kinotyp, Ertragskraft und Standort in diese Betrachtung einzubeziehen, um nicht die Existenz einzelner Standorte zu gefährden. Dies ist insbesondere angesichts des sehr volatilen Kinomarktes unerlässlich." Matthias Kutz , Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, bewertet den Abschluss ebenfalls als positiv: "In über weite Strecken zunächst schwierigen und kontroversen Diskussionen, insgesamt jedoch äußerst konstruktiven Gesprächen, haben wir zusammen mit ver.di ein Paket abgestimmt, in dem die Interessen von Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite gleichermaßen Berücksichtigung finden. Dies ist ein großer Erfolg."Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Durch die Regelung von "entgeltrelevanten manteltariflichen Regelungen", so die CineStar-Pressemitteilung, verlängert sich der im Dezember 2016 ausgelaufene Manteltarifvertrag um weitere zwei Jahre.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen