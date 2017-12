Neuer Preis beim DOK.Fest München

Großansicht Daniel Sponsel, Leiter des DOK.fest München (Bild: DOK.fest/Christian Krinninger) Daniel Sponsel, Leiter des DOK.fest München (Bild: DOK.fest/Christian Krinninger)

Großansicht VFF-Geschäftsführer Johannes Kreile (Bild: VFF) VFF-Geschäftsführer Johannes Kreile (Bild: VFF)

Auf dem DOK.fest München wird im kommenden Jahr erstmals der Deutsche Dokumentarfilmproduzentenpreis verliehen, mit dem die Rolle der Produktion bei der Entstehung aktueller Dokumentarfilmprojekte gewürdigt werden soll.Festivalleiter Daniel Sponsel : "Der 1. Deutsche Dokumentarfilmproduzentenpreis lenkt die Aufmerksamkeit nun zum ersten Mal auf einen weiteren zentralen, doch häufig vernachlässigten Aspekt des Dokumentarfilmschaffens. Und dieser Aspekt ist im Moment besonders wichtig: Denn die finanzielle Situation vieler Filmschaffender und ProduzentInnen ist dramatischer als je zuvor."Gestiftet wird der mit 7.500 Euro dotierte Preis, der künftig jährlich ausgeschrieben werden soll, von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) . Geschäftsführer Johannes Kreile : "Wir freuen uns sehr, dass mit dem Deutschen Dokumentarfilmproduktionspreis die Leistung der ProduzentInnen in den Fokus rückt. Mit seiner Reichweite in die Branche hinein ist das DOK.fest München die richtige Plattform für diese Auszeichnung."Teilnahmeberechtigt sind ProduzentInnen aktueller Kinodokumentarfilme, die mit mindestens 51 Prozent deutscher Produktionsbeteiligung entstanden sind und entweder ihre Premiere auf dem DOK.fest München feiern oder bereits auf Festivals gezeigt bzw. im Kino ausgewertet wurden. Unabhängig von der Teilnahme am DOK.fest München, das im kommenden Jahr von 2. bis 13. Mai stattfindet, können sich ProduzentInnen bis 1. Februar 2018 für den 1. Deutschen Dokumentarfilmproduktionspreis bewerben.

Quelle: Blickpunkt:Film

