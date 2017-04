Neuer Paramount-Chef Jim Gianopulos macht Milliardendeal mit China fix

Der neue Paramount -Chef Jim Gianopulos war zusammen mit einigen Studiokollegen und Vertretern der Mutterfirma Viacom auf dem Beijing International Film Festival die Werbetrommel für "Thransformers: The Last Knight" rühren - und kehrt mit einem Milliardendeal in der Tasche nach Los Angeles zurück. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, hat sich Gianopulos in Peking mit Vertretern von Shanghai Film Group und Huahua Media getroffen und den im November vergangenen Jahres bekannt gegebenen eine Mrd. Dollar schweren Kofinanzierungsdeal endgültig eingetütet, der noch im März auf wackeligen Füßen gestanden hatte. Seinerzeit hatte es aufgrund restriktiver Vorgaben von staatlicher Seite beim Geldtransfer ins Ausland Schwierigkeiten bei der Zahlung der für Januar vereinbarten Summe von 140 Mio. Dollar an Paramount gegeben ( wir berichteten ).Im Rahmen des Kofinanzierungsdeals sollten sich die beiden chinesischen Unternehmen ursprünglich in den kommenden drei Jahren mit mindestens 25 Prozent an der Finanzierung aller Paramount-Filme beteiligen. Wie "Variety" jetzt berichtet, soll die jetzt abgeschlossene Vereinbarung jedoch nicht mehr alle Filme umfassen, jedoch aber ein optionales viertes Jahr zu den gleichen Konditionen.An der Finanzierung einiger Paramount-Filme waren die Shanghai Film Group und Huahua Media in der Vergangenheit bereits beteiligt gewesen. So arbeitete das Studio bei u.a. "Transformers: Age of Extinction" und "Star Trek Beyond" mit Huahua Media zusammen; beide chinesische Unternehmen waren an der Finanzierung von "Jack Reacher: Kein Weg zurück" beteiligt gewesen.

Quelle: Blickpunkt:Film

