Neuer Künstlerischer Leiter beim Filmfestival in Macao

Mike Goodridge bei seiner Vorstellung als Künstlerischer Leiter des International Film Festival & Awards Macao (IFFAM)

Mike Goodridge wird Künstlerischer Leiter des International Film Festival & Awards Macao (IFFAM). Goodridge, der im August seinen Posten als CEO von Protagonist Pictures aufgibt, dort aber weiterhin im Vorstand sitzen wird, wurde jetzt offiziell vorgestellt.Dabei erklärte Maria Helena de Senna Fernandes, Präsidentin des Organisationskomitees des IFFAM: "Wir freuen wir uns darauf, dem Festival mithilfe von Mikes Erfahrung und seiner Kontakte im weltweiten Umfeld eine starke Identität zu geben und zählen auf ihn, wenn es darum geht, das IFFAM zu einer Plattform für die nationale und internationale Filmbranche zu machen, um sich zu treffen, auszutauschen und Geschäfte zu machen und gleichzeitig eine große Auswahl an Filmen für das lokale und regionale Publikum mitzubringen."Mike Goodridge freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich bin so begeistert darüber, mit diesem brillanten Team in Macao daran zu arbeiten, der Identität des Festivals einen neuen Schliff zu geben. Unser Plan ist es, in dieser einzigartigen Umgebung ein Festmahl für die Welt des Kinos zuzubereiten. Wir wollen junge Filmemacher mit ihren ersten und zweiten Werken ins Rampenlicht setzen und werden hart daran arbeiten, Macao als einen Treffpunkt für die Branche aus Ost und West zu etablieren."Bei der zweiten Ausgabe des IFFAM, die vom 8. bis 14. Dezember stattfindet, soll das Wettbewerbsprogramm daher auch Filmemachern mit ihren ersten und zweiten Filmen vorbehalten sein. Der beste Film wird mit einem Preisgeld von 60.000 Dollar ausgezeichnet werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

