Neuer Herstellungsleiter bei Tamtam Film

Großansicht Jan Philip Lange Jan Philip Lange

Die Produzenten Andrea Schütte und Dirk Decker erhalten bei ihrer Hamburger Produktionsfirma Tamtam Film Verstärkung. Jan Philip Lange wird dort ab 15. Juni als Herstellungsleiter tätig sein. Der Absolvent der HFF "Konrad Wolf" arbeitete zuletzt als freier Produktionsleiter. Davor leitete er die Hamburger Dependence des Produktionsunternehmens The Post Republic und war als Herstellungsleiter bei Relevant Film und Produktionsleiter beim WDR beschäftigt.Zu seiner neuen Aufgabe sagt der 42-Jährige: "Tamtam Film ist ein junge, innovative Firma mit einem spannenden Portfolio an bereits realisierten Filmen und außergewöhnlichen neuen Projekten, die in Entwicklung sind. Die Mischung aus Kino- und Fernsehfilmen, Serien und dokumentarischen Formaten reiztmich sehr, und ich brenne darauf, mit Andrea Schütte und Dirk Decker diese Projekte zu realisieren und dabei auch neue Finanzierungsmodelle anzustreben."In diesem Jahr produziert Tamtam Film noch Ali Aydins türkisch-deutsche Koproduktion "Chronology" sowie die Dokumentarfilme "Die Sinfonie der Ungewissheit" von Claudia Lehmann und Konrad Hempe% und Natalija Yefimkinas Debüt "Das Garagenvolk".

Quelle: Blickpunkt:Film

