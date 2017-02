Neuer Gerichtstermin im "Fall Polanski"

In einer Anhörung vor dem Obersten Gericht in Los Angeles wird der "Fall Polanski" noch einmal aufgerollt. Roman Polanski , der die französische und die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, wird vorgeworfen, im Jahr 1977 in Los Angeles eine Minderjährige vergewaltigt zu haben. Während des laufenden Verfahrens war Polanski seinerzeit in sein Geburtsland Frankreich geflüchtet. 2009 wurde er auf Anweisung der US-Behörden bei einem Besuch in der Schweiz verhaftet und für zehn Monate unter Hausarrest gestellt. Wegen juristischer Unklarheiten kam die Schweiz dem Auslieferungsgesuch der USA seinerzeit jedoch nicht nach. Bei einem Besuch Polanskis in Polen im Jahr 2014 trat die USA an den Staat mit einem neuerlichen Auslieferungsgesuch heran, das jedoch von dem Gericht in Krakau abgelehnt wurde. Gegen diese Entscheidung legte der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro im Mai 2016 vor dem Obersten Gerichtshof in Warschau Berufung ein. Diese Berufung wurde im Dezember 2016 vom Obersten Gerichtshof in Warschau abgelehnt ( wir berichteten ).Nun möchte Polanskis Anwalt Harland Braun den Fall einem Bericht des Filmnachrichtenblogs "Deadline.com" zufolge zu Ende bringen und hat daher beim zuständigen Richter Scott Gordon eine neuerliche Anhörung beantragt. Zentrale Rolle soll dabei die Veröffentlichung einer bisher unter Verschluss gehaltenen Aussage des damaligen Staatsanwalts Roger Gunson spielen. Diese soll Details zu einer Zusage enthalten, dass sich Polanski im Rahmen des Prozesses unter eine 90-tätige Beobachtung begeben solle. Diese Zusage wurde vom zwischenzeitlich verstorbenen Richter Laurence Rittenband nicht eingehalten, was Polanski zur Flucht veranlasste."Wenn wir die geheime Aussage einmal veröffentlicht haben und das Gericht sich bereit erklärt, der Gerichtsentscheidung in Polen zu folgen, wird Roman zurückkehren, um auf Bewährung verurteilt zu werden, und den Fall abzuschließen", wird Harland Braun bei "Deadline.com" zitiert.

