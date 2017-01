Neuer Filmchef bei Dreamworks Animation

Chris deFaria, President of Animation and Innovative Technology bei Warner Bros. Pictures, wechselt zur Dreamworks Feature Animation Group. Als President wird er dort alle Geschäftsbereiche des Unternehmens wie die Kinostartstrategie, Entwicklung und Produktion verantworten.DeFaria arbeitet derzeit bei Warner noch an Steven Spielbergs "Ready Player One" und wird einem Bericht von "Deadline.com" zufolge in den kommenden Monaten zu Dreamworks Animation, das im August vergangenen Jahres von NBC Universal übernommen worden war ( wir berichteten ), wechseln. Dort wird deFaria an Universal -Chairwoman Donna Langley berichten, die ihn für die ideale Besetzung für diesen Posten hält: "Er hat einen hervorragenden kreativen Instinkt, einen starken Geschäftssinn, gute Kontakte und - was am Wichtigsten ist - die Fähigkeit, Technologie dazu zu nutzen, die Möglichkeiten von Animation und innovativem 3D-Filmemachen auszuweiten."DeFaria, der 1996 als VP Physical Production zu Warner gekommen war und dort seit vier Jahren als President of Animation and Innovative Technology fungiert, hatte dort an Filmen wie "The Lego Movie" , den letzten "Harry Potter"-Filmen, "Der große Gatsby" und der "Matrix"-Trilogie gearbeitet. Er empfindet die Arbeit bei Dreamworks Animation als einmalige Chance und erklärte: "Ich kann es nicht abwarten, mit Donna und Chris (Anm. d. Red.: Chris Melandri, der weiter als Berater für DWA tätig sein wird) und den unglaublich talentierten Künstlern bei DWA zusammenzuarbeiten, um dem Kinopublikum auf der ganzen Welt noch mehr Geschichten und Charaktere mit Kultfaktor zu liefern."

