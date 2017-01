Neuer Besucherrekord für "Met Live im Kino"

Großansicht Placido Domingo in "Nabucco" (Bild: Marty Sohl/Metropolitan Opera) Placido Domingo in "Nabucco" (Bild: Marty Sohl/Metropolitan Opera)

50.000 Opernfans verfolgten in mehr als 200 Kinos in Deutschland und Österreich die Übertragung von Giuseppe Verdis "Nabucco" aus der New Yorker Met mit Placido Domingo in der Titelrolle. Wie Clasart Classic heute mitteilt, wurde mit der ersten Liveübertragung des Jahres ein neuer Rekord für die Reihe "Met Live im Kino" aufgestellt; das Boxoffice lag bei 1,5 Mio. Euro.Fortgesetzt wird die elfte Saison von "Met Live im Kino" am 21. Januar mit Charles Gounods Neuproduktion von "Romèo et Juliette" mit Diana Damrau und Vittorio Grigolo in den Hauptrollen.

Quelle: Blickpunkt:Film

