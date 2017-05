Neuer Besucherrekord für "Met im Kino"

Großansicht "Der Rosenkavalier" beendete die "Met im Kino"-Saison 2016/17 "Der Rosenkavalier" beendete die "Met im Kino"-Saison 2016/17

Eine Rekordzahl von knapp 300.000 Besucher und ein Einspiel von mehr als 8,5 Mio. Euro verzeichnete der Concorde Filmverleih für die von ihm in die deutschen und österreichischen Kinos gebrachten Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York in der Saison 2016/17, die am vergangenen Wochenende mit "Der Rosenkavalier" zu Ende gegangen war. Unternehmensangaben zufolge war allein Richard Strauß' Oper auf mehr als 30.000 Besucher gekommen.Die Met-im-Kino-Saison 2017/18 beginnt am 7. Oktober mit Vincenzo Bellinis "Norma". Es folgen Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" (14. Oktober), Thomas Adès "The Examinating Angel" (18. November), Giacomo Puccinis "Tosca" (27. Januar), Gaetano Doniettis "L'Elisir d'Amore" (10. Februar), Giacomo Puccinis "La Boheme" (24. Februar), Gioachino Rossinis "Semiramide" (10. März), Wolfgang Amadeus Mozarts "Cosi Fan Tutte" (31. März), Giuseppe Verdis "Luisa Miller" (14. April) und Jules Massenets "Cendrillon" (28. April).Weitere Informationen unter www.metimkino.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen