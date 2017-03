Neue Wettbewerbssektion bei der Mostra

Großansicht Der eigens konzipierte VR-Vorführraum der Mostra (Bild: Mostra internazionale d'arte cinematografica ) Der eigens konzipierte VR-Vorführraum der Mostra (Bild: Mostra internazionale d'arte cinematografica )

Als erstes großes Filmfestival hat die Mostra in Venedig eine Wettbewerbssektion aus der Taufe gehoben, die nur Filmen, die zum Konsum via Virtual Reality produziert wurden, offen steht. An Venice Virtual Reality werden bis zu 18 Filme teilnehmen. Eine aus maximal fünf Mitgliedern bestehende Jury kürt dann den besten VR Film und vergibt den Großen VR Jury Preis sowie den VR Creativity Award.Im vergangenen Jahr hatte die Mostra als erstes großes Filmfestival in einem eigens dafür konzipierten Vorführraum VR-Filme wie u.a. eine 40-minütige Preview des mutmaßlich ersten VR-Kinofilms "Jesus VR - The Story of Christ" gezeigt. Die Mostra-Dachorganisation Biennale veranstaltete im Januar dieses Jahres das Biennale Collage Cinema Virtual Reality, das niedrigst budgetierte VR-Filme von der Entwicklung bis zur Distribution begleitet.Die 74. Mostra findet von 31. August bis 5. September statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen