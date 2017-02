Neue Struktur für UFA-Presse

Großansicht Anja Käumle, Director PR & Marketing bei der UFA Anja Käumle, Director PR & Marketing bei der UFA

Im Rahmen einer Umstrukturierung der Kommunikationsabteilung hat Anja Käumle als Director PR & Marketing Gesamtverantwortung für die gesamte externe Kommunikation der UFA übertragen bekommen. Wie die UFA heute mitteilt, ist Käumle neben der UFA-Pressearbeit künftig auch für die Programme aller Unternehmensunits verantwortlich. Verantwortlich für die interne Kommunikation ist künftig Thea Wulff als Head of Internal Communication & Relationship. In dieser Funktion steuert sie auch die Projekte im Bereich der Organisationsabwicklung.Die weiteren Verantwortlichkeiten innerhalb der Kommunikationsabteilung der UFA sind wie folgt verteilt: Jennifer Stritzke übernimmt weiterhin die Kommunikation rund um die Produktionen der UFA Show & Factual , Melanie Müller ist Ansprechpartnerin für UFA Serial Drama Maja Genowa und Gudrun Schulz sind nach wie vor für UFA Fiction zuständig. Zum Team von Anja Käumle gehört außerdem weiterhin Head of Marketing Kirstin Krause.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen