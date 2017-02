Neue Streamingplattform für Indie-Filme

Großansicht Der Schauspieler Christoph Letkowski gibt auf der Streaming-Plattform behind the tree Orientierungshilfen (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Der Schauspieler Christoph Letkowski gibt auf der Streaming-Plattform behind the tree Orientierungshilfen (Bild: Andreas Rentz/Getty Images)

Mit behind the tree hat "eine Gruppe von Freunden, die Filme lieben und selbst machen", wie sich die Betreiber selbst nennen, jetzt eine Streaming-Plattform für Filme gestartet, die auf bisherigen Streaming-Portalen nur schwer oder gar nicht zu finden waren. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, liegt der Fokus hierbei nicht auf großen Hollywoodblockbustern, sondern "auf Glanzstücken des Films, die viel zu unbeachtet an Filmhochschulen entstehen oder bisher ausschließlich auf Filmfestivals zu sehen waren".Jeder, der sich auf der Seite - der nach Betreiberangaben ersten Streaming-Plattform, die auch Kurzfilme und B-Movies anbietet - anmeldet, kann dort seinen Film hochladen. Der Zuschauer bezahlt pro ausgeliehenem Film ab 1,50 Euro für einen Kurzfilm und bis zu drei Euro für einen Spielfilm. Als Orientierungshilfen gibt es Empfehlungslisten namhafter Kuratoren wie aktuell Frederick Lau Christoph Letkowski und Trystan Pütter Weitere Informationen unter www.behindthetree.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen