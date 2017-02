Neue Strafanzeige im Streit um Constantin Medien

Die Auseinandersetzung um die Zukunft der Constantin Medien beschäftigt offenbar einmal mehr die Schweizer Justiz. Laut einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" soll bereits Mitte Januar bei der dortigen Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen Personen aus dem Umfeld der Highlight Communications AG eingeleitet worden sein. Namentlich genannt wird in dem Bericht, der sich auf ein Schreiben des zuständigen Staatsanwaltes stützt, Martin Hellstern , nicht-exekutives Mitglied des Highlight-Verwaltungsrates.Eingeleitet wurde die Untersuchung demnach aufgrund einer Strafanzeige aus dem Hause Constantin Medien. Hintergrund soll ein dem Konzern von der Stella Finanz AG (deren Alleinaktionär Hellstern bis 28. Juni 2016 war) gewährtes Darlehen in Höhe von 26 Mio. Franken und 12,25 Mio. Euro sein, das laut Constantin Medien eine Laufzeit bis 30. Juni dieses Jahres hatte, allerdings bereits fristgerecht zum 30. Juni 2016 gekündigt worden sei. Die beabsichtigte Rückabwicklung des Darlehens sei von der Stella Finanz AG aber verweigert worden.Zu näheren Hintergründen siehe auch diese Bekanntmachung der Constantin Medien AG im Vorfeld der Hauptversammlung am 9. und 10. November 2016.

Quelle: Blickpunkt:Film

