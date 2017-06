Neue Präsidentin für Hollywood Foreign Press Association

Wechsel an der Spitze von Golden-Globe-Veranstalter Hollywood Foreign Press Association. Die in Mumbai geborene Meher Tatna ist für die Amtsperiode 2017/18 zur neuen Präsidentin gewählt worden und löst damit Lorenzo Soria ab, der 2003/04, 2004/05, 2015/16 und 2016/17 als Präsident der HFPA fungiert hatte.Tatna ist seit 2002 HFPA-Mitglied und fungierte dort bereits als Vice President (2015-17), Schatzmeisterin (2007-2009, 2013-2015) sowie Executive Secretary (2005-2007, 2009-2011). Zu ihrer neuen Aufgabe erklärte sie: "Es ist eine wahrliche Ehre, zur Präsidentin der Hollywood Foreign Press Association gewählt worden zu sein und weiterhin mit meinen befreundeten internationalen Journalisten zusammenzuarbeiten, wenn wir uns jetzt dem 75. Jubiläum der Golden Globe Verleihung nähern. Wir haben einen frischen Fokus und die Energie, unsere philanthropischen Bestrebungen weiter auszubauen. Wir werden unserem Anspruch, großartige Geschichten und Performances, die zur Golden Globe Verleihung geführt haben und währenddessen stattfinden, wahrzunehmen und ins rechte Licht zu setzen, treu bleiben."Die 75. Golden Globe Verleihung findet am 7. Januar 2018 statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

