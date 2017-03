Neue Leitung für das Kino in der KulturBrauerei

Großansicht Frank Schlumm (Bild: CineStar) Frank Schlumm (Bild: CineStar)

Bereits zu Beginn des Monats hat Frank Schlumm die Position des Theaterleiters für das Kino in der Kulturbrauerei übernommen. Er ersetzt dort Wolfgang Döllerer, der künftig das im Bau befindliche Delphi Lux führen soll ( wir berichteten ).Nach Stationen als Theaterleiter im CineStar Treptower Park sowie in verschiedenen Positionen in anderen Berliner Kinos freut Schlumm sich einer Mitteilung von CineStar zufolge auf den "sowohl von der Lage und dem Gebäude als auch vom Publikum her besonders ansprechenden" Kinokomplex: "Die KulturBrauerei bietet die Möglichkeit, eine sehr große Bandbreite an Kino zu zeigen. Das ist ein absolutes Privileg. Die enorme Anzahl an Premieren, Kinotouren und sonstigen Events machen dieses Haus zu einem wirklich besonderen Filmtheater. Außerdem gibt es fast nirgendwo in Berlin ein so breit gefächertes und vielseitig interessiertes Publikum in einem so stark familiär geprägten Einzugsgebiet. Daher möchte ich gerade für Familien neue Impulse setzen und weitere Angebote schaffen", so Schlumm."Die KulturBrauerei ist mit ihrer enormen Vielfalt eines der profiliertesten Berliner Kinos. Hierin liegt sowohl der Reiz als auch die Herausforderung für die Führung dieses Hauses. Wir freuen uns sehr, Frank Schlumm für die Leitung gewonnen zu haben, da er genau die richtigen Voraussetzungen mitbringt, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen", erklären die CineStar-Geschäftsführer Stephan Lehmann und Oliver Fock

Quelle: Blickpunkt:Film

