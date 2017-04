Neue Kinoära in Paderborn

Egal, ob Neueröffnungen, Erweiterungen oder Modernisierungen: Die Gesellschafter von Cineplex Deutschland zählen diesbezüglich mit Sicherheit zu den umtriebigsten Kinomachern der Republik. Jüngstes Paradebeispiel ist das Cineplex Paderborn , das Ende März nach aufwändiger Modernisierung eine neuerliche Einweihung vor zahlreichen Gästen aus Branche und Politik erfuhr. So beglückwünschten nicht nur Cineplex-Geschäftsführer Kim Ludolf Koch und HDF -Vorstand Matthias Leonardy die Betreiber-Brüder Ansgar und Anselm Esch zu ihrem gelungenen Projekt, auch Paderborns Bürgermeister Michael Dreier freute sich über ein "Luxuskino mit Großstadtniveau", das nicht nur eine Bereicherung für die Stadt darstelle, sondern im besten Sinne ein "Kino mit Charakter" sei.Über zwei Mio. Euro investierten die Brüder Esch in den Umbau, der gut neun Monate in Anspruch nahm und an dessen Ende das Kino derart transformiert war, dass gleich noch ein neuer Name fällig wurde: Künftig lockt das Pollux by Cineplex in der Paderborner Fußgängerzone. Die Wiedereröffnung am 30. März war dabei eine Punktlandung: Bis kurz vor Beginn der Gala wurde unter Hochdruck gearbeitet - bis pünktlich zum Eintreffen der Gäste die neue Eingangsbeleuchtung mit LED-Screen und neuer Leuchtreklame erstrahlen konnte.Herzstück der Arbeiten war die Modernisierung der Säle, wo sprichwörtlich kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Getreu dem Motto "Halb so viele Plätze, doppelt so viel Platz" wurde die Gesamtkapazität des Hauses massiv reduziert, von 1800 auf nun gut 950 Sitze. Damit einher ging der Wechsel von der alten Klappsessel-Bestuhlung zu bequemen, extrabreiten Ledersesseln in drei Platzkategorien. Das bedeutet, dass in sämtlichen acht Sälen nun schon in der Kategorie "Parkett" breite Ledersessel für Komfort sorgen, der sich in Kategorie 2 und vor allem der sogenannten "Lux Loge" mit ihren elektrisch verstellbaren Club-Liegesesseln noch steigert. Allerdings wurden die Sessel nicht etwa nur ausgetauscht - sie stehen auf einer völlig neuen Basis. Denn um beste Sicht auf die Leinwand und mehr Beinfreiheit zu gewährleisten, wurden sämtliche Unterkonstruktionen und Auframpungen entfernt und die Säle komplett entkernt.Prunkstück des Pollux bleibt der Premierensaal 8, der neben der neuen Bestuhlung auch technisch kräftig aufgewertet wurde. Neben einer multifunktionalen, eigens für den Saal entworfenen Lichtanlage sorgen nun eine Dolby-Atmos-Installation mit 70 Lautsprechern und insgesamt 55.000 Watt sowie ein neuer 4K-Projektor für ein Premium-Kinoerlebnis. Nachdem bereits in den vergangenen Jahren immer wieder erhebliche Investitionen in das Paderborner Haus getätigt worden waren, bricht mit dem Abschluss der jüngsten Umbauten, die sich auch auf Foyer und Sanitärbereiche erstreckten, eine neue Ära an.Während am Eröffnungsabend das neue Konzept und der neue Name des Hauses im Fokus standen, warf Ansgar Esch aber auch einen Blick zurück: "Die mehr als 80-jährige Kinotradition der Rennekes in Paderborn soll auch nach dem Tod von Hans-Werner 2012 von der Kinofamilie Esch und ihren Partnern, der Kinofamilie Kieft/Pawlowski nicht einfach nur weitergeführt, sondern nachhaltig und zukunftsfähig weiterentwickelt werden." Laut Ansgar Esch hatte Hans-Werner Renneke Mitte der 90er Jahre in einer sich verändernden Kinobranche als mittelständischer Kinobetreiber sehr früh und visionär ein damals modernes Multiplexkino entworfen. Die Frage nach Innovation und danach, wie sich ein Kino in einer sich immer schneller wandelnden Branche und digitalen Medienwelt für die nächsten Jahre Jahre aufstellen müsse, um für seine Gäste nachhaltig attraktiv zu bleiben, habe sich nun erneut gestellt.Weitere Infos zum Kino finden Sie unter www.pollux-kino.de

