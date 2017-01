Neue Geschäftsführerin für Neue Visionen

Großansicht Sylvia Müller Sylvia Müller

Mit ihrer 2008 gegründeten Presseagentur mm filmpresse verantwortet Sylvia Müller seit Langem die Herausbringung der Filme des Neue Visionen Filmverleih . Nun würde Müller zu dessen Geschäftsführerin berufen und wird das Unternehmen "zukünftig in allen Belangen vertreten", wie es in einer Pressemitteilung heißt.Mitbegründer Torsten Frehse , der auch weiterhin Geschäftsführer des Neue Visionen Filmverleih bleibt, erklärt dazu: "Mit der neuen Geschäftsführerstruktur tragen wir einer Entwicklung Rechnung, die sich schon seit Langem in der Praxis bewährt hat. Ich freue mich sehr, dass wir künftig auch offiziell gemeinsam unsere Filme ins Kino bringen können."Sylvia Müller wird auch künftig als Geschäftsführerin von mm filmpresse fungieren.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen