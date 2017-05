Neue Geschäftsführerin für Kino-Dachverband UNIC

Großansicht Laura Houlgatte Abbott tritt ihr neues Amt im August an Laura Houlgatte Abbott tritt ihr neues Amt im August an

Der internationale Kino-Dachverband UNIC hat eine neue Geschäftsführerin: Laura Houlgatte Abbott rückt für Jan Runge nach, der den Verband aus familiären Gründen verlässt. Abott, die für UNIC bereits für EU-Angelegenheiten verantwortlich zeichnete, wird ihr neues Amt zwar erst im August antreten, allerdings ist geplant, dass sie sich der Branche im Rahmen der diesjährigen CineEurope (19. bis 22. Juni) bereits offiziell vorstellt."Zuallererst möchte ich der Arbeit Tribut zollen, die unser aktueller Geschäftsführer Jan Runge über die vergangenen sechs Jahre geleistet hat. Die europaweite Zunahme an Einfluss und Profil für UNIC, die sich nicht zuletzt an der Qualifikation jener zeigt, die sich nun um den Posten beworben haben, spricht Bände über die Leistungen und Erfolge, die er in seiner Zeit an der Spitze des Verbandes erbracht hat", kommentierte UNIC-Präsident Phil Clapp die Personalie. Und weiter: "Ich freue mich besonders, dass Laura ausgewählt wurde, um auf diesem starkem Fundament aufzubauen. Der Beitrag, den sie über die vergangenen Jahre für UNIC geleistet hat, war außerordentlich. Ich selbst, wie auch die anderen Mitglieder des Vorstandes, waren uns völlig einig darin, dass sie die beste Person ist, um unseren Verband weiter voranzubringen."Abbott selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin begeistert, dass mir der UNIC-Vorstand diese wundervolle Gelegenheit gibt, die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Stärken des florierenden Kinosektors zu vermitteln und zu befördern. Zusammen mit unserem hochqualifizierten team in Brüssel freue ich mich darauf, mit unseren Mitgliedern, den Partnern aus der Industrie und der Politik zusammenzuarbeiten und dabei sicherzustellen, dass die Stimme der Kinobetreiber gehört und auch verstanden wird - und das sowohl auf nationaler wie auch europäischer Ebene."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen