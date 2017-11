Neue Chefin für den Kinderkanal

Astrid Plenk übernimmt zum 1. Januar 2018 die Programmgeschäftsführung beim Kinderkanal von ARD und ZDF (Ki.Ka) . Diesem Vorschlag des beim Ki.Ka federführenden MDR haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD jetzt zugestimmt. Plank, die seit 2010 die Redaktion Kinder und Familie beim MDR leitet, tritt die Nachfolge von Michael Stumpf an, der beim ZDF die Leitung der Hauptredaktion Kinder und Jugendliche übernimmt.MDR-Intendantin Karola Wille : "Mit Astrid Plenk haben wir eine hochqualifizierte Frau aus dem eigenen Haus für diese wichtige Position gewonnen. Astrid Plenk hat nicht nur über Qualitätsaspekte im Kinderfernsehen promoviert - sie hat diesen Anspruch in der MDR-Redaktion Kinder und Familie auch eingelöst, wo unter ihrer Leitung seit 2010 zahlreiche preisgekrönte Produktionen entstanden.ZDF-Intendant Thomas Bellut ergänzt: "Mit der Berufung von Astrid Plenk wird die Erfolgsgeschichte des Ki.Ka konsequent fortgeschrieben. Als langjährige Expertin wird sie wichtige Impulse setzen, um junge Zuschauer weiterhin mit attraktiven Qualitätsprogrammen zu erreichen. Gleichzeitig freuen wir uns, Michael Stumpf in seiner neuen Funktion zurück im ZDF begrüßen zu dürfen."

