Netflix-Wachstum enttäuscht Analysten

Netflix hat seine Quartalszahlen vorgelegt und die im Vorfeld von Experten prognostizierten Zuwachsraten leicht verfehlt. Analysten waren davon ausgegangen, dass der Streaminggigant im Heimatmarkt USA 1,5 und international 3,68 Mio. neue Kunden im ersten Quartal hinzugewinnen würde. Tatsächlich waren es 1,42 bzw. 3,53 Millionen, insgesamt also 4,95 Millionen Neukunden. Im Vorjahreszeitraum war das Wachstum noch stärker ausgefallen, weswegen die Börse zunächst enttäuscht reagierte: Kurzzeitig sackte der Kurs der Unternehmensanteile um drei Prozent ab, erholte sich jedoch umgehend wieder. Seit Jahresbeginn hat der Börsenkurs von Netflix ohnehin um rund 19 Prozent zugelegt. Generell wird davon ausgegangen, dass Netflix bereits innerhalb der kommenden Wochen die Marke von 100 Mio. Abonnenten weltweit erreichen wird. Zum Vergleich: Ende des ersten Quartals 2016 zählte man rund 81,5 Mio. Abonnenten. Netflix selbst verweist übrigens darauf, dass das gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent geringere Abonnentenwachstum auf die besonders starke Nachfrage zu Beginn des internationalen Roll-outs in 130 Märkten zu Beginn des Jahres 2016 zurückzuführen sei.Positiv überraschen konnte das Unternehmen hingegen beim Quartalsgewinn, der gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 18 auf 178 Mio. Dollar stieg. Die Gesamterlöse bewegten sich dabei im Rahmen der Erwartungen und kletterten gegenüber dem ersten Quartal 2016 um 35 Prozent von knapp 2,0 auf 2,64 Mrd. Dollar.Für das zweite Quartal des laufenden Jahres prognostiziert Netflix Erlöse in Höhe von knapp 2,76 Mrd. Dollar - bei einem dann allerdings deutlich niedrigeren Gewinn von 66 Mio. Dollar. Grund dafür sind die hohen Ausgaben für exklusiven Content und das Marketing. Tatsächlich rechnet Netflix damit, in den internationalen Märkten wieder leichte Verluste einzufahren, nachdem man in den ersten drei Monaten 2017 dort erstmals Gewinne erzielt habe. Grundsätzlich liegen die unternehmenseigenen Prognosen für das laufende Quartal leicht unter vorherigen Plänen. Der Streamingdienst geht dabei davon aus, dass sich die Umsätze anhaltend etwas stärker entwickeln werden als die Abonnentenzahlen. Grund dafür sei eine langsame, aber stetige Zunahme der Nutzung des 4K-UHD-HDR-Angebots.Was den kommenden Content betrifft, verweist Netflix in einem Schreiben an die Anteilseigner unter anderem darauf, dass der exklusive Vertrag mit Adam Sandler kurz vor der Premiere seines dritten Netflix Originals "Sandy Wexler" um weitere vier Filme verlängert wurde. Seit dem Start von " Die lächerlichen Sechs " hätten die Netflix-User insgesamt mehr als 500 Milliarden Stunden mit Sandler-Filmen verbracht.Hinsichtlich der Verpflichtung von Scott Stuber als Chef der Produktionsinitiative betont Netflix, dass man weiterhin das Ziel verfolge, eine Bandbreite an neuen Filmen anzubieten, mit denen man Abonnenten zu besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewinnen und unterhalten könne, als mit der Lizenzierung von Filmen, die der traditionellen Auswertungskaskade unterliegen. Einige der vergangenen Eigenproduktionen, wie vor allem die Sandler-Filme, hätten dieses Ziel erreicht. Andere - Netflix nennt hier explizit " Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny " - nicht.Stubers Auftrag sei dementsprechend nicht nur, das Portfolio zu vergrößern, sondern vor allem auch den Anteil jener Filme, bei denen die Kosten-Nutzen-Rechnung positiv ausfalle. Anders als Amazon beharrt Netflix darauf, Eigenproduktionen auf dem eigenen Dienst zu debütieren - schließlich seien es die Kunden, die dafür bezahlten. Man sei allerdings dafür offen, große Kinoketten wie AMC und Regal zu unterstützen, sollten sie Netflix-Filme wie den kommenden Fantasy-Thriller "Bright" zeitgleich zum Streaming-Start zeigen wollen. "Lasst die Konsumenten entscheiden", so das Credo von Netflix.Zu einer Neuerung, die 2016 getestet und im ersten Quartal 2017 weltweit umgesetzt wurde, konnte das Unternehmen eine erste Bilanz ziehen: Die einfache "Daumen hoch, Daumen runter"-Wertung, die das bisherige Fünf-Sterne-Benotungssystem ersetzte, werde bestens angenommen und habe zu einer Verdoppelung der Abgabe von Nutzer-Ratings geführt. Auf Basis der so zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse werde man die Personalisierung der Filmempfehlungen weiter optimieren. Zugleich kündigte man eine mehrjährige Initiative an, um die Standbilder, mit denen Content bislang auf dem Portal angepriesen wird, durch Bewegtbild zu ersetzen, um so auf einen kurzen Blick einen besseren Eindruck vermitteln zu können und dadurch die Auswahl weiter zu erleichtern. Eine weitere Zahl, die Netflix nennt: 2017 werde man über eine Milliarde Dollar für Marketingmaßnahmen aufwenden.Marc Mensch

