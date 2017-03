Netflix unterstützt Fertigstellung von Orson Welles' letztem Film

2015 hatte Filip Jan Rymsza, Gründer der Produktionsfirma Royal Road Entertainment, eine Crowdfundingkampagne gestartet mit dem Ziel, eine Mio. Dollar für die Fertigstellung von Orson Welles' unvollendetem letzten Film "The Other Side of the Wind" zu generieren. 400.000 Dollar kamen zusammen und es wurde still um das Projekt. Ihrem Unmut darüber machten die Unterstützer auf sozialen Medien Luft und forderten teilweise ihr Geld zurück. Doch nun wird das Projekt doch noch vollendet.Wie Netflix heute bekannt gab, habe man sich die weltweiten Rechte an dem Film gesichert und werde dessen Vollendung - der Film befindet sich bereits in der Postproduktion - und Restauration finanzieren. Frank Marshall , der bei den Dreharbeiten, die 1970 und dann noch einmal 1976 stattgefunden hatten, als Produktionsmanager fungierte, wird das Projekt betreuen; Peter Bogdanovich , zusammen mit John Huston Lilli Palmer und Dennis Hopper Teil des Casts, fungiert als Berater."Wie für so viele, die aufgewachsen sind in der Verehrung von Orson Welles' Kunstfertigkeit und Vision, wird für mich ein Traum wahr. Das Versprechen, der Welt dieses unvollendete Werk von Orson Welles nahe zu bringen mit dessen wahrlich künstlerischen Intention, macht mich und Netflix stolz", erklärt Netflix-CEO Ted Sarandos.Auch Frank Marshall zeigte sich begeistert: "Ich kann es kaum glauben, aber nach 40 Jahren des Versuchens, bin ich so dankbar für die Leidenschaft und Beharrlichkeit von Netflix, die uns die Möglichkeit geben, endlich in den Schneideraum gehen zu können, um Orsons letzten Film zu vollenden."Orson Welles' halb autobiografische Satire "The Other Side of the Wind" erzählt die Geschichte eines legendären Regisseurs (Huston), der ein Hollywood-Comeback starten will, in dem er sich mit einem stylischen Kunstfilm an ein jüngeres Publkum wenden will. Doch das endet in einem Desaster.

Quelle: Blickpunkt:Film

