Netflix greift nach neuem Film von Alex Garland

Großansicht Oscar Isaac spielte bereits in Garlands hochgelobtem "Ex Machina" mit und ist auch bei Garlands neuem Film dabei (Bild: Universal) Oscar Isaac spielte bereits in Garlands hochgelobtem "Ex Machina" mit und ist auch bei Garlands neuem Film dabei (Bild: Universal)

Netflix steht mit Paramount und Skydance in Verhandlungen, die internationalen Rechte an Alex Garlands Science-Fiction-Film " Annihilation " zu erwerben. Kommt der Deal zustande, könnte der Streamingriese Garlands neues Regiewerk mit Natalie Portman und Oscar Isaac nur 17 Tage nach dem Start in den US-Kinos auf seiner Plattform außerhalb Nordamerikas anbieten. Ein ähnliches Modell wurde vor nicht allzu langer Zeit mit dem von New Line entwickelten "Shaft"-Reboot angekündigt ( wir berichteten ). Eine Sensation ist hier jedoch, dass sich Netflix nun einen großen Major-Titel für ein ähnliches Auswertungsmodell an Land ziehen will."Annihilation" basiert auf Teil eins der drei Bände umfassenden "Soutern Reach"-Bestsellerreihe von Jeff VanderMeer und wurde von Garland selbst adaptiert.Paramount bringt "Annihilation" am 23. Februar in die US-Kinos. Auch in Kanada und China erfährt der Film eine Kinoauswertung. Paramount Pictures Germany hat den Film bislang noch auf seiner Startliste für den 22. Februar 2018.

Quelle: Blickpunkt:Film

