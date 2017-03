Netflix feiert sich als Stütze des europäischen Films

Großansicht Netflix-CEO Reed Hastings (Bild: Netflix) Netflix-CEO Reed Hastings (Bild: Netflix)

Wenn es um konkrete Abrufe geht, ist Transparenz nicht gerade eine der Stärken des Streaminggiganten Netflix . In Berlin präsentierte CEO Reed Hastings nun aber immerhin ein paar allgemeine Zahlen - verbunden mit einer klaren Botschaft, die sich - man darf es annehmen - nicht zuletzt an die EU richtete, wo man derzeit eifrig an neuen Rahmenbedingungen für die Auswertung audiovisueller Werke schraubt."Wir sind einer der aktivsten Unterstützer und Finanzierer europäischen Contents!", ließ Hastings verlauten. Und weiter: "Wir schaffen ein weltweites Publikum für großartige lokale Produktionen!" In Zahlen ausgedrückt hörte sich das so an: Seit 2012 habe Netflix nach eigenen Angaben rund 1,65 Mrd. Euro in die Lizenzierung und (Ko-)Produktion von europäischen Film- und TV-Projekten gesteckt. Dies umfasse mehr als 90 sogenannte "Originals" in verschiedenen Stadien der Produktion, darunter Spielfilme, Dokumentationen und TV-Serien.Netflix sorge dafür, dass europäische Produktionen derzeit 93 Mio. Abonnenten auf der ganzen Welt zugänglich gemacht würden, tatsächlich würden rund zwei Drittel der Zugriffe auf europäischen Content aus Ländern außerhalb Europas stammen. Konkrete Zahlen wurden jedoch erwartungsgemäß nicht genannt. Um das Profil in Europa weiter zu stärken, würde die Zahl der unterstützen Sprachen demnächst auf 15 erhöht, im Lauf des Jahres wolle man Content auch in rumänischer und griechischer Sprache anbieten.Zugleich wird Netflix die Zusammenarbeit mit europäischen Sendern ausbauen. In Berlin gab das Unternehmen bekannt, als Koproduktionspartner gemeinsam mit der BBC an den kommenden Dramen "Troy: Fall Of A City" (potenziell eine der bislang aufwändigsten BBC-Produktionen) und "Black Earth Rising" zu arbeiten. Gemeinsam mit dem französischen Sender Canal+ wird man wiederum die Serie "The Spy" produzieren, die von Gideon Raff (" Homeland ") als Drehbuchautor und Regisseur verantwortet wird und die wahre Geschichte des israelischen Agenten Eli Cohen erzählt, der in den 1960er Jahren in Syrien tätig war.Dazu erklärte Chief Content Officer Ted Sarandos : "Indem wir zusammenarbeiten und Zugang zu mehr als 93 Mio. Haushalten schaffen, können wir gemeinsam anspruchsvolleres und besseres Programm als jemals zuvor schaffen. Wenn wir uns mit Sendern wie der BBC oder Rai zusammenschließen, profitieren diese von der Größe unserer Plattform und wir wiederum vom Zugang zu großartigen Geschichten und großartigen Erzählern." Zar gebe es naturgemäß gelegentlich "Reibung", was die Rechte anbelange, allerdings sei man darüber größtenteils hinaus und habe Lösungen gefunden, die für alle Parteien funktionierten.Laut Sarandos sei es die Serie " Narcos " gewesen, die Netflix davon überzeugt habe, dass hochwertiger Content weltweit ein Publikum finden könne, unabhängig vom Herstellungsland. Insgesamt, so der COO werde Netflix in diesem Jahr mehr als 1000 Stunden an originärem Content auf die Plattform hieven, darunter neue Filme von David Ayer (der Teaser zu "Bright" wurde während der Oscar-Verleihung veröffentlicht), Duncan Jones (der Sci-Fi-Thriller " Mute " entsteht in Berlin und Studio Babelsberg ), oder Angelina Jolie ("First They Killed My Father"). Eine aufregende Neuigkeit für "Star Trek"-Fans: Die neue Serie "Star Trek Discovery" soll bereits 24 Stunden nach ihrem Nordamerika-Debüt auf CBS auch in Europa bei Netflix zu sehen sein. Zum ersten deutschen Netflix-Orginal, der Serie "Dark" von Baran bo Odar (Produktion: Wiedemann & Berg ) wurde zeitgleich zum Event in Berlin der erste Teaser veröffentlicht - wie auch der Teaser zur Kriegssatire " War Machine " mit Brad Pitt Laut Hastings wird Netflix auch weiter an der technischen Qualität seines Angebots schrauben und unter anderem 4K- und HDR-Content anbieten, letzteres künftig sogar auf Smartphones. Aktuelle experimentiere man diesbezüglich unter anderem mit Herstelle LG. Auch am Empfehlungsalgorithmus will Netflix weiter schrauben um so den Konsumenten so noch genauer auf ihre Präferenzen zugeschnittene Vorschläge machen zu können.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen