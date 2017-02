Netflix an Scorseses "Irishman" dran

Großansicht Netflix zeigt Interesse an Martin Scorseses "The Irishman" (Bild: Kurt Krieger) Netflix zeigt Interesse an Martin Scorseses "The Irishman" (Bild: Kurt Krieger)

Netflix ist an den weltweiten Rechten an Martin Scorseses Mafiadrama "The Irishman" mit Robert De Niro in der Hauptrolle interessiert. US-Medienberichten zufolge will sich der Streaminggigant die Rechte mehr als 100 Mio. Dollar kosten lassen. Zuvor war der mexikanische Finanzier des Films, Gaston Pavlovich (Fabrica de Cine), aus dem Projekt ausgestiegen.Aktuell hält Paramount die US-Rechte an "The Irishman", der die Geschichte des US-Auftragskillers Frank "The Irishman" Sheeran erzählt; die Rechte außerhalb Nordamerikas hatte sich im vergangenen Sommer in Cannes STX International für kolportierte 50 Mio. Dollar gesichert gehabt. "The Irishman" soll 2019 fertiggestellt werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

