Nepal benennt Oscar-Kandidaten

Großansicht "White Sun" wird von Nepal ins Rennen geschickt (Bild: Venedig Film Festival) "White Sun" wird von Nepal ins Rennen geschickt (Bild: Venedig Film Festival)

Auch Nepal wird im Rennen um eine Nominierung für den besten nicht-englischsprachigen Film bei den Oscars 2018 dabei sein. Das Land schickt "Seto Surya" ("White Sun") ins Rennen um einen Auslands-Oscar. Das Familiendrama von Deepak Rauniyar feierte auf dem Filmfestival von Venedig Premiere und gewann dort den Interfilm Award. The Match Factory sicherte sich die Rechte für den internationalen Vertrieb. Bis dato schaffte es Nepal ein Mal unter die Oscar-Nominierten, mit "Caravan" aus dem Jahr 1999.Die Nominierungen für die Oscarverleihung am 4. März 2018 werden am 23. Januar bekannt gegeben.

Quelle: Blickpunkt:Film

