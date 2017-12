National Geographic setzt auf deutsche Dokumentationen

Großansicht Axel Gundolf, Programmchef National Geographic Deutschland (Bild: Fox Networks Group Germany) Axel Gundolf, Programmchef National Geographic Deutschland (Bild: Fox Networks Group Germany)

Im Zuge der globalen Senderstrategie, verstärkt auf lokale Produktionen aus den Bereichen Wissenschaft, Abenteuer und Forschung zu setzen, hat National Geographic nun zwei deutsche Dokumentationen in Auftrag gegeben.Die beiden 45-minütigen Filme werden von Story House Productions um Chief Creative Executive Andreas Gutzeit und Producer Frank Gensthaler sowie von doc.station Medienproduktion und dem Team um Produzentin Jasmin Gravenhorst und die Autoren Ute Boennen und Gerald Endres produziert. Die TV-Premieren der beiden Dokumentationen sind für 2018 geplant.Doc.station nimmt sich der Geschichte der sozialdemokratischen Tageszeitung "Münchner Post" und ihrem Kampf gegen Hitler an. Dabei wird auf historische Inszenierungen und zeitgenössisches Archivmaterial zurückgegriffen.Die Story House-Dokumentation begleitet die Männer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Deutschland und zeigt sie bei der Entschärfung von Blindgängern aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg."Mit unserer neuen Strategie für deutsche Produktionen ergänzen wir die globale Kernkompetenz von National Geographic um eine lokale Komponente. Die beiden Projekte schlagen jedes auf seine Weise den Bogen aus der deutschen Geschichte in unsere Gegenwart, in der Themen wie Pressefreiheit nach wie vor höchste Relevanz haben", so Axel Gundolf , Director TV bei Fox Networks Group Germany und Programmchef National Geographic Deutschland.Als Teil der neuen internationalen Premium Content-Strategie von National Geographic produzieren neben Deutschland auch Spanien, Frankreich und Italien lokale Formate, die 2018 auf den nationalen National Geographic Sendern starten. Verantwortlich für alle lokalen europäischen Eigenproduktionen ist Matt Taylor, Senior Vice President Content and Programming Europe.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen