Nachwuchsfilmer in Hannover ausgezeichnet

Großansicht Die PreisträgerInnen des Deutschen Nachwuchsfilmpreises, des Bundes-Schülerfilm-Preises und des International Young Film Makers Awards, die JurorInnen und die Festivalleitung bei der Preisverleihung im Pavillon Hannover (Bild: Michael Wallmüller / up-and-coming) Die PreisträgerInnen des Deutschen Nachwuchsfilmpreises, des Bundes-Schülerfilm-Preises und des International Young Film Makers Awards, die JurorInnen und die Festivalleitung bei der Preisverleihung im Pavillon Hannover (Bild: Michael Wallmüller / up-and-coming)

Drei Filmtalente aus Hamburg, Freiburg und Köln sind gestern zum Abschluss des up-and-coming-Filmfestivals in Hannover mit dem Deutschen Nachwuchsfilmpreis ausgezeichnet worden. Je 2.000 Euro sowie eine zweijährige Produzentenpatenschaft - Paten sind in diesem Jahr Thomas Kufus zero one film ), Maximilian Leo augenschein filmproduktion ) und Kristina Löbbert Pantaleon Films ) - gingen an Bela Brillowska und Rudi Zytka aus Hamburg für ihre Mockumentary "Artist Talk", den Freiburger Simon Schneckenburger für "Am Tag die Sterne", seine Abschlussarbeit an der Hochschule Offenburg, und die Kölnerin Shamila Lengsfeld für ihren Superheldenfilm "Blake". Lobende Erwähnungen hat die Jury darüber hinaus an Andreas Webers "Bug City", Jushua Keßlers "Detailverliebt", "Ostkaktus" von Johanna Ziemer und David Vogt , Tanja Hurrles "Marvin und Lena" sowie Mona Keils "Youme knows what meyou wants".Der vom Bundesministerium für Forschung und Bildung mit 1.000 Euro dotierte Bundes-Schüler-Filmpreis des up-and-coming-Festivals ging an Zoe Steingaß von der Freien Waldorfschule Überlingen für ihre Geschichte über die Freundschaft eines syrischen Flüchtlings und eines deutschen Jungen, "Tagir".Mit dem International Young Film Makers Award wurden Jiwan Chai für "Parallel", Lisa Gertsch für "Fast alles" und Priya Naresh für "Barsaati" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den Gewinnerfilmen unter www.up-and-coming.de Insgesamt haben von 23. bis 26. November rund 300 junge Filmtalente am up-and-coming-Festival in Hannover teilgenommen, bei dem laut einer ersten Bilanz der Veranstalter fast alle Vorstellungen ausverkauft waren. Gezeigt wurden 167 Film aus 38 Ländern.

Quelle: Blickpunkt:Film

