München ehrt Josef Hader

Kabarettist und Filmemacher Josef Hader , dessen Regiedebüt " Wilde Maus " unlängst einen fulminanten Start in Österreich feiern konnte, wird von der bayerischen Landeshauptstadt mit dem Dieter-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet. Die Ehrung wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am 28. Juni persönlich überreichen.Die Jury begründet die Auszeichnung wie folgt: "Satire heißt, den Menschen ernst zu nehmen. Denn nur, wenn in greller Überbelichtung auch ein wahrer Kern getroffen wird, entfaltet sie ihre ganze Kraft. Der große Menschenkenner Josef Hader beschert uns seit drei Jahrzehnten Weisheiten für die Ewigkeit, etwa: 'Das Leben verliert dadurch, dass man es kennenlernt.'"In Deutschland startet "Wilde Maus" im Verleih von Majestic am 9. März.

Quelle: Blickpunkt:Film

