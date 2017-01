MPAA kritisiert US-Einreisebeschränkungen

Nachdem schon die Verleihung der SAG-Awards vom Widerstand gegen Donald Trumps Einreise-Dekret geprägt war, hat sich auch die MPAA unter Senator Chris Dodd gegen dessen Politik ausgesprochen."Die Film- und Fernsehindustrie der USA ist Teil einer globalen Unternehmung, die von den Beiträgen talentierter Individuen aus der ganzen Welt profitiert. Die MPAA ist besorgt über die Auswirkungen des Dekrets auf Personen mit legitimen persönlichen und geschäftlichen Interessen innerhalb der Vereinigten Staaten.Zu den potenziell Betroffenen zählen Mitglieder der kreativen Gemeinschaft, die sich in ihren Heimatländern nicht frei äußern können und in die USA kommen, um dort die Gelegenheit zu finden, zu kommunizieren und aufzuklären. Unsere Mission, Geschichten zu erzählen, bringt die Menschen näher zusammen und eröffnet uns neue Perspektiven aus der ganzen Welt. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Land sowohl seine nationale Sicherheit schützen kann als auch weiterhin ein einladender Ort für jene sein kann, die unsere Werte respektieren."Gerade erst hatte der erneut für einen Academy Award nominierte iranische Oscar-Preisträger Asghar Farhadi aufgrund des unter anderem den Iran umfassenden Einreisestopps seine Teilnahme an der Verleihung auch für den Fall abgesagt, dass er eine Ausnahmegenehmigung erhalten würde.

