MoviePass erzürnt AMC

Großansicht AMC legte zuletzt enttäuschende Quartalszahlen vor (Bild: AMC) AMC legte zuletzt enttäuschende Quartalszahlen vor (Bild: AMC)

MoviePass, ein amerikanischer Aboservice für Kinotickets, erzürnt AMC, die größte Kinokette der USA. Nachdem MoviePass angekündigt hatte, seinen Kunden für nur zehn Dollar im Monat einen täglichen Kinobesuch zu gestatten - womit ein Kinobesuch nurmehr rund 30 Cent kosten würde - drohte AMC mit rechtlichen Schritten. In einem Statement von AMC heißt es, MoviePass sei nur ein kleiner Nebenanbieter, dessen Modell nicht im besten Interesse der Kinogänger, der Kinos selbst und der Verleiher wäre.Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat MoviePass immer wieder die US-Kinobetreiber verärgert und sie zu manch rechtlichen Aktionen gezwungen, die das Fortbestehen von MoviePass verhindern sollten. Bislang ohne Erfolg.Die Ankündigung des neuen Abo-Modells durch MoviePass erfolgte im Zuge einer zweiten Neuigkeit, nämlich dass die Internetfirma Helios and Matheson Analytics Inc. das Mehrheitsaktienpaket an dem Kinoticketunternehmen gekauft habe. Über die Summe ist nichts bekannt. Die Finanzspritze, die MoviePass nun durch den mehrheitlichen Verkauf an Helios and Matheson Anaytics erhalten hat, ermöglicht nun, das neue Preismodell zu finanzieren und zu arrangieren. Die Vorgehensweise ist dabei folgende: MoviePass kauft die Kinotickets zum normalen Verkaufspreis über eine MasterCard und verkauft die Tickets wiederum zum weitaus günstigeren Tarif an seine Kunden. MoviePass preist dabei an, dass es damit den Kinobesuch allgemein um 111 Prozent nach oben pushen würde und dass seine Kunden weitaus mehr Geld an den Concessions-Theken lassen würden.

Quelle: Blickpunkt:Film

