Movienet und 24 Bilder kündigen Vertriebsvereinbarung auf

Großansicht René Krieger, Director of Sales, 24 Bilder Filmagentur René Krieger, Director of Sales, 24 Bilder Filmagentur

Mit Beginn der ersten Spielwoche des neuen Jahres am 5. Januar wird die Vertriebsvereinbarung zwischen Movienet Film und der 24 Bilder Filmagentur aufgehoben - einvernehmlich, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Unternehmen heißt. Ab sofort zeichnet Movienet damit für Repertoirebuchungen aller Art und seiner Filme selbst verantwortlich.Wie beide Unternehmen in ihrer Pressemitteilung betonen, bedeute dies jedoch nicht die grundsätzliche Beendigung der Zusammenarbeit; für kommende Filmprojekte werde man sich im Einzelfall für eine projektbezogene Zusammenarbeit entscheiden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen