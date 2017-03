Monatsmarktanteile: ARD und Sat.1 holen auf

Das ZDF bleibt auch im Februar mit noch immer komfortablem Vorsprung Deutschlands meistgesehener Sender. Im Vergleich zum Jubeljanuar ging es zwar um 0,6 Prozentpunkte zurück auf 13,3 Prozent Marktanteil, damit liegen die Mainzer aber 0,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Zu den ZDF-Trümpfen zählt auch weiterhin in erster Linie die bärenstarke Prime-Time-Fiction und natürlich Horst Lichter mit seinem Nachmittagsspektakel "Bares für Rares". Die ARD bekam zuletzt ordentlich Rückenwind, nicht zuletzt durch den famosen Erfolg des Spielfilms "Katharina Luther" samt anschließender Doku. Für das Erste ging es um 1,2 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent nach oben. RTL behauptete zwar die Position als erfolgreichster Privatsender, aber ein zweistelliger Wert ist auch für die des "Dschungelcamps" beraubten Kölner (8,8 Prozent, -2,2) in weiter Ferne. Auf den Plätzen folgen Sat.1 (7,1 +0,5), Vox (5,3 +0,3), ProSieben (4,5 -0,2), Kabel eins (3,4 -0,1) und RTL II (3,1 +/-0).In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reicht auch weiterhin niemand an RTL heran, doch der Marktführer ging 3,1 Prozentpunkte verlustig und landete 12,3 Prozent. Das sind alarmierende 1,1 Prozentpunkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2016. Schwacher Trost:, dass der schärfste Mitbewerber ProSieben nach dem erwartbar dürftigeren Januar nicht erholen konnte und erneut einstellig blieb (9,6; -0,2). Größter Gewinner bei den sog. Werberelevanten war Schwestersender Sat.1, der um 0,8 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent kletterte. Als neue Montagswaffe machte sich die "Lethal Weapon" -Serie bislang ganz gut. Bei den TV-Movies wurde die Enttäuschung durch "Die Ketzerbraut" mit Erfolgen für die Komödie "Für Emma und ewig" und die Kinoko "Frau Ella" kompensiert.ARD und ZDF kletterten ebenfalls auf 6,7 (+1,1) bzw. 6,4 (+0,2) Prozent). Unter den privaten "Zweitligisten" war Vox mit einem Plus von 0,4 auf 7,4 Prozent am stärksten. RTL II kam auf 5,3 Prozent (+0,1), Kabel eins auf 4,8 (-0,2).

Quelle: Blickpunkt:Film

