Mischa Hofmann: "Wir wissen genau, wie wir ticken"

Die Branche staunte nicht schlecht, als am 2. Mai verkündet wurde, dass Produzent Philip Voges an seine alte Wirkungsstätte zu H & V Entertainment zurückkehrt. BF sprach mit H & V-Geschäftsführer Mischa Hofmann über die Hintergründe und aktuelle Produktionsaktivitäten..Auch nach seinem Weggang 2010 waren Philip Voges und ich ständig in Kontakt. Tatsächlich hatten wir die Absicht mit Chestnut Films zu kooperieren, das war so gemeinsam mit Philip Voges und Ilja Haller geplant. Dann kamen aber die schwere Krankheit Ilja Hallers und sein Tod vor einigen Wochen dazwischen. Es erschien uns dann sinnvoller, wenn Philip direkt zu H & V zurückkommt. Wir hätten gerne mit beiden zusammen gearbeitet, leider ist das jetzt nicht mehr möglich.Er kommt zu uns als Produzent zurück und wird genau wie früher seine eigenen Projekte machen. Es ist natürlich eine tolle Situation. Wir wissen genau, wie wir ticken. Das ist eine schöne Art der Zusammenarbeit, auf die ich mich sehr freue. Auch wenn es tragisch ist, dass sein Partner nicht mehr dabei sein kann.Alles ist möglich. Wir haben früher schon immer zusammen gearbeitet, auch wenn jeder seine eigenen Projekte hatte. Wir wollen wieder daran anschließen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir haben ja eine erfolgreiche gemeinsame Zeit hinter uns. Und wir wollen zusammen wieder besondere Serien entwickeln.Nein, Chestnut Films wird nicht integriert. Die Firma ruht. Man kann eine solche Firma auch nicht ohne weiteres stilllegen. Die Projekte, die Chestnut entwickelt hat, kommen dann in der Produktionsphase zu H & V.Die Bücher liegen der ARD vor und werden gerade überarbeitet. Wir beabsichtigen die Serie im nächsten Jahr zu realisieren. Bei der Comedyserie "Harry die Ehre" mit dem Münchner Comedian Harry G . hat Chestnut einen Pilotfilm produziert. Da befindet sich Philip gerade mit mehreren Sendern in Gesprächen.Nein. Wir sind noch damit befasst. Für uns ist das Thema Kluftinger noch nicht erledigt. Aber Genaueres, kann ich noch nicht sagen.Wir werden mit vier Produktionen auf dem Münchner Filmfest laufen. Das sind der von Ihnen erwähnte ZDF-Thriller "Verräter - Tod am Meer", die Degeto-Fortsetzung "Harter Brocken - Die Kronzeugin" , außerdem die BR-Komödie "Falsche Siebziger" und das WDR-Drama "Loverboy". Das ist natürlich toll. Für eine Firma mit unserem Output ist das ganz schön viel.Der Titel lautet jetzt "23". Das wird nun wohl anders konfektioniert und von Sat.1 wahrscheinlich als Zweiteiler jeweils à 100 Minuten im Herbst ausgestrahlt. Es gibt Bedenken wegen der horizontalen Erzählweise im Free TV. Trotz gelungener Beispiele wie "Weissensee" oder "Charité" scheinen Free TV und horizontal erzählte Serien nicht so gut zusammenzupassen. Zumindest trifft man wieder häufiger diese Ansicht. Die klassischen Stammseher bevorzugen kurze Shows mit abgeschlossenen Episoden. Insofern verstehe ich die Überlegungen von Sat.1, auch wenn es für die an der Serie Beteiligten schade ist.Wir drehen bald den dritten "Brocken" für die ARD. Für den BR bereiten wir das Gefängnisdrama "7 Stunden im April" vor. Und im Herbst wollen wir für Sat.1 den Zweiteiler "Der Staatsfeind" mit Henning Baum in der Hauptrolle realisieren.Auch unsere englischsprachigen Serien kommen gut voran. Für "Spy City" haben wir einen deutschen Senderpartner. Wir sind mit William Boyd in der Buchentwicklung und beabsichtigen im nächsten Jahr zu drehen. Mit Christian Schwochow als Regisseur.Frank HeineHintergrund:

