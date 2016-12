Mike Leigh erhält höchste BFI-Förderung des Jahres 2016

Großansicht Mike Leigh bereitet derzeit einen Film über das Peterloo-Massaker vor (Bild: Kurt Krieger) Mike Leigh bereitet derzeit einen Film über das Peterloo-Massaker vor (Bild: Kurt Krieger)

Mit 1,461 Mio. Pfund ist Mike Leighs "Peterloo" der am höchsten vom British Film Institute geförderte Film des Jahres 2016. Leighs Film über das Peterloo-Massaker, bei dem im August 1819 15 Menschen ums Leben kamen und rund 400 verletzt wurden, nachdem Regierungstruppen eine Demonstration gegen Getreidezölle und für eine Parlamentsreform gestürmt hatten, soll im kommenden Jahr gedreht werden und 2018 in die Kinos kommen.Drei weitere Filme erhielten vom British Film Institute in diesem Jahr Fördermittel von einer Mio. Pfund oder mehr: Amma Asantes Weltkriegsdrama "Where Hands Touch" (1,4 Mio. Pfund), Andrew Haighs Drama "Lean On Pete" (1,379 Mio. Pfund) und Lynne Ramsays Bestsellerverfilmung "You Were Never Really Here" (1,25 Mio. Pfund).Insgesamt hat der vor sechs Jahren ins Leben gerufene BFI Film Fund in diesem Jahr rund 30 Projekte finanziell unterstützt.

Quelle: Blickpunkt:Film

