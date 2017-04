Michel Kinder- und Jugendfilmfest unter neuer Leitung

Als Nachfolger von Julia Römling übernimmt der seit 2014 im Bereich Film tätige Medienpädagoge Samuel Feuerstein die Leitung des Michel Kinder- und Jugendfilmfests, das vom 6. bis 14. Oktober im Rahmen des Filmfests Hamburg sein 15-jähriges Bestehen feiert. Aktuell leitet der Kulturwissenschaftler in Hamburg u.a. das Projekt MedienScouts, ein Präventionsprogramm für LehrerInnen und SchülerInnen zum sicheren Verhalten im Netz und in den sozialen Netzwerken. Festivalleiter Albert Wiederspiel : "Wir freuen uns, mit Samuel Feuerstein einen Kenner aus dem Bereich Medienpädagogik als neuen Michel Kinder- und Jugendfilmfest-Leiter gewinnen zu können und sind sicher, dass er mit seinen Kontakten wichtige Impulse setzen und die Vernetzung unter anderem mit den Hamburger Schulen intensivieren wird. Julia Römling danke ich sehr herzlich für ihr großes Engagement in den letzten zwei Jahren und auch jetzt bei der Übergabe an Samuel Feuerstein."Eine Neuerung gibt es beim Filmfest Hamburg auch im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dieser wird ab diesem Jahr von Helen Peetzen verantwortet. Peetzen leitete zuletzt den Bereich Kommunikation & Service bei der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und hat sich im April mit ihrer eigenen Agentur Peetzen Kommunikation selbständig gemacht. "Helen Peetzen kenne ich seit meinem Beginn als Festivalleiter hier in Hamburg und schätze ihre Expertise und ihre guten Kontakte in die Film- und Medienbranche. Ich danke unserer bisherigen Agentur LimeLight PR und vor allem Petra Schwuchow sehr herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren", so Wiederspiel. Unterstützt wird Peetzen von Miriam Becker und Christine Wegerle sowie während des Festivals von Johannes Blunck

