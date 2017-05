Michael Moore dreht Trump-Doku

Großansicht Michael Moore, hier posiert er für sein "Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte", dreht "Fahrenheit 11/9" (Bild: Concorde) Michael Moore, hier posiert er für sein "Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte", dreht "Fahrenheit 11/9" (Bild: Concorde)

Es war klar, dass Michael Moore nach seinem Wahlkampf-Coup "Michael Moore in TrumpLand" und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsident nicht Ruhe geben würde. Der umtriebige, politisch engagierte Filmemacher arbeitet bereits seit ein paar Monaten klammheimlich an einer Kinodoku über Trump - sie heißt "Fahrenheit 11/9" - und macht sie nun zum Festival de Cannes publik. Moore gewann 2004 beim Festival an der Croisette die Goldene Palme für "Fahrenheit 9/11", der mit 200 Mio. Dollar Einspiel weltweit zur erfolgreichsten Doku aller Zeiten avancieren sollte. 11/9 ist das Datum, an dem Trump im vergangenen Jahr zum Präsident erklärt wurde, für Moore eine Katastrophe wie die Regierung von George W. Bush. Bob und Harvey Weinstein sicherten sich die weltweiten Rechte an dem Film mit ihrer Fellowship Adventure Group, die sie für "Fahrenheit 9/11" ins Leben riefen, den sie gemeinsam mit Lionsgate in die Kinos brachten, und versprechen eine innovative Verleih- und Vertriebsstrategie, für die sie am Marché mit potenziellen Partnern verhandeln.

Quelle: Blickpunkt:Film

