Michael B. Jordan will "Just Mercy"

Anfang nächsten Jahres beginnen die Dreharbeiten zum Gerichtsdrama "Just Mercy", in dem Michael B. Jordan die Hauptrolle spielt. Warner Bros. ist nun als Studio an Bord, Broad Green Pictures produziert. Mit der Regie wurde Daniel Cretton (" Short Term 12 ") beauftragt."Just Mercy" ist die Verfilmung der gleichnamigen Memoiren von Bryan Stevenson, der sich als Gründer der Equal Justice Initiative für die zu Unrecht Verurteilten und im Todestrakt sitzenden Gefangenen einsetzt. Das in den USA 2014 erschienene Buch schaffte es auf die Bestsellerliste der "New York Times".Michael B. Jordan ist als nächstes Titelheld in " Black Panther ".

Quelle: Blickpunkt:Film

