MFG Baden-Württemberg fördert "Green Shooting"

Großansicht Bei der Vorstellung der "Green Shooting"-Förderung der MFG Baden-Württemberg (v.l.n.r.): Stephan Schunkert (Geschäftsführender Gesellschafter KlimAktiv Tübingen), Robert Lanig (MFG Produktionsförderung), Philip Gassmann (Sustainability Manager), Maria Würth (Produktionsförderung MFG), MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen und Michael Becker (SWR, Ltg. Abteilung Herstellung Baden-Baden, Eigen-& Auftragsproduktionen) Bei der Vorstellung der "Green Shooting"-Förderung der MFG Baden-Württemberg (v.l.n.r.): Stephan Schunkert (Geschäftsführender Gesellschafter KlimAktiv Tübingen), Robert Lanig (MFG Produktionsförderung), Philip Gassmann (Sustainability Manager), Maria Würth (Produktionsförderung MFG), MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen und Michael Becker (SWR, Ltg. Abteilung Herstellung Baden-Baden, Eigen-& Auftragsproduktionen)

Mit einigen Maßnahmen will die MFG Baden-Württemberg die ressourcenschonende Produktionsweise an Film- und TV-Sets unterstützen. Ziel soll eine deutliche Reduzierung der Emissionen bei der Filmherstellung sein."Mit unseren Maßnahmen wollen wir das steigende Interesse der Branche an einer ressourcenschonenden Drehweise unterstützen. Denn die Umstellung auf eine solche Drehweise, ob bei den Lampen am Set, bei der Wahl der Transportmittel, bei den Generatoren oder beim Casting, verlangt von den Produzenten erst einmal Zeit, Geld und viel Engagement. Mit unseren Maßnahmen bieten wir dafür wertvolle Beratung und finanzielle Unterstützung und machen so die Umstellung leichter", erklärte MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen heute bei der Vorstellung der Maßnahmen in Stuttgart.Dazu zählt u.a. dass die MFG Baden-Württemberg die Kosten für einen so genannten Green Consultant vollständig mit bis zu 5.000 Euro übernimmt. Dieser ist von der Dreh- und Produktionsplanung bis zur Postproduktion bei der Implementierung einer ökologisch orientierten Produktionsweise unterstützend tätig.Darüber hinaus bietet die MFG Baden-Württemberg einen zusammen mit dem SWR und dem Tübinger Unternehmen KlimAktiv entwickelten CO2-Rechner an, mit dem u.a. durch Strom und Wärme, Mobilität und Hotelübernachtungen des Teams sowie Catering und Kulissenaufbau verursachte Belastungen produktionsspezifisch berechnet werden können.Die MFG Baden-Württember will außerdem in Kürze auf ihrer Website einen Leitfaden über Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen bei einer spezifischen Filmproduktion zur Verfügung stellen und kostenlose Workshops für Filmproduzentinnen und -produzenten, Filmschaffende aller Gewerke sowie Studierende der baden-württembergischen Filmhochschulen anbieten.Weitere Informationen unter www.film.mfg.de/green-shooting

Quelle: Blickpunkt:Film

