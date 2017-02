Mel Gibson soll "Suicide Squad 2" inszenieren

Großansicht Mel Gibson (Bild: Kurt Krieger) Mel Gibson (Bild: Kurt Krieger)

Steht Mel Gibson vor seinem Einstieg ins DC-Comic-Universum? Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, führt Warner Bros. derzeit mit Gibson, der sich mit seiner jüngsten Regiearbeit "Hacksaw Ridge" Hoffnungen auf einen Oscar machen kann, derzeit erste Gespräche mit dem 61-Jährigen über die Regie des Sequels zu "Suicide Squad" . Laut "Hollywood Reporter" soll sich Gibson bereits mit dem Stoff vertraut machen. Allerdings habe das Studio auch noch weitere Regisseure im Auge, wie beispielsweise %Daniel Espinzsa%, so der "Hollywood Reporter".Im Original "Suicide Squad" hatte David Ayer ein u.a. aus Will Smith Viola Davis und Cara Delevingne bestehendes Starensemble in Szene gesetzt. Die Comicverfilmung lockte im vergangenen Sommer gut 1,6 Mio. Besucher in die deutschen Kinos uns spielte weltweit knapp 750 Mio. Dollar ein.Ayer arbeitet derzeit an "Gotham City Sirens", der sich auf die weiblichen Bösewichte aus den DC Comics konzentrieren soll. Eine der Hauptrollen soll erneut Margot Robbie übernehmen.

Quelle: Blickpunkt:Film

