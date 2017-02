"Mein Blind Date mit dem Leben" auch international gefragt

Großansicht Gefragter Kinotitel, auch außerhalb Deutschlands: "Mein Blind Date mit dem Leben" (Bild: Studiocanal) Gefragter Kinotitel, auch außerhalb Deutschlands: "Mein Blind Date mit dem Leben" (Bild: Studiocanal)

Seit seinem Kinostart am 26. Januar hat Marc Rothemunds Komödie "Mein Blind Date mit dem Leben" rund 325.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt - und erfreut sich auch international großer Nachfrage. Wie die Produktionsfirma Ziegler Film heute mitteilt, wurde der Film mittlerweile in 37 Länder verkauft. Darunter befinden sich Japan, Lateinamerika und Spanien."Ich denke, die Tatsache, dass es eine wahre Geschichte und ein wirklich warmherziger Film über Freundschaft und Solidarität ist, ist der Grund, warum sie jeder auf der Welt mit diesem Film identifizieren kann", erklärt Produzentin Yoko Higuchi-Zitzmann . Und ihre Produzentenkollegin Tanja Ziegler ist einfach nur "glücklich und stolz, dass 'Mein Blind Date mit dem Leben' sowohl in Deutschland als auch international so ein großer Erfolg ist."Rodolphe Buet, Präsident International Distribution & Marketing bei Studiocanal, erklärte, man erwarte weitere Vertragsabschlüsse auf dem European Film Market in Berlin. Darüber hinaus verhandle man bereits über ein US-Remake.

Quelle: Blickpunkt:Film

