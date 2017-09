Meilenstein für Kino-Doku "Weit"

Mit dem Kino-Dokumentarfilm " Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt " haben Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser einen echten Volltreffer gelandet. Am 8. Juni gestartet, rangierte der Film auch am vergangenen Wochenende noch in den Arthouse-Kinocharts - und das stabil auf Platz 4. Gleichzeitig markierte das Wochenende auch das Erreichen eines Meilensteins: Über 200.000 Besucher haben (den übrigens ohne Fördermittel entstandenen) "Weit" bereits im Kino gesehen - was ihn zur bislang mit Abstand erfolgreichsten Kino-Dokumentation des laufenden Jahres macht.Ein Erfolg, für den sich die Macher und der Vertrieb Die Filmagentinnen nicht nur ausdrücklich bei allen teilnehmenden Kinos bedanken - sondern der auch gebührend gefeiert wurde. In den Freiburger Friedrichsbau Lichtspielen , wo der Film seit Monaten im Einsatz ist, überraschten Allgaier und Weisser gemeinsam mit Betreiber Ludwig Ammann die 200.000ste Besucherin.

Quelle: Blickpunkt:Film

